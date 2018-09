«Juve-Napoli» in libreria: il tifo diventa romanzo

Domani, venerdì, a poche ore dalla nuova sfida tra Juventus-Napoli all’Allianz Stadium di Torino, Vincenzo Imperatore e Darwin Pastorin (in collegamento Skype) presenteranno il loro nuovo libro, Juve-Napoli. Romanzo popolare (Aliberti editore, pp. 128, €14,00), alla libreria Ubik, in via Benedetto Croce, 28, alle ore 18.



Insieme con gli autori, interverranno Massimiliano Gallo, direttore del «Napolista», l’avvocato Edoardo Cardillo, presidente del Club Napoli Tribunale, e la giornalista Raffaella Iuliano.



Vincenzo Imperatore e Darwin Pastorin, giornalisti, scrittori e amici divisi solo dal tifo per le loro squadre del cuore (rispettivamente Juventus e Napoli), raccontano, attraverso quel grande contenitore personale e collettivo che è la memoria, come e perché si arrivi ad avere una determinata fede calcistica, quella particolare euforia che, pur nella specificità di ogni tifoseria, coinvolge tutti gli appassionati di calcio italiani. Lontani dalle esasperazioni che spesso portano alla ribalta comportamenti violenti da parte di alcune frange di ultras, i due autori giocano con la penna il loro campionato di ricordi per faremergere l’origine del tifo, le ragioni che lo alimentano, i caratteri delle tifoserie e delle due città che le rappresentano come in un unico, grande romanzo popolare. Avversari, sì, nemici mai.



