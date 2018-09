Napoli, il coiffeur prima della Juve: Allan e Hamsik si rifanno il look

Tutto pronto per Juventus-Napoli, il big match di questo settimo turno di campionato. I bianconeri vorranno vendicare la sconfitta dello scorso anno, ma gli azzurri di Carlo Ancelotti sono pronti a far sentire ancora la propria voce. Prima della partenza verso Torino, però, una rinfresca al look va fatta. Lo sanno bene Allan e Hamsik, passati dalle forbici prima dell'ultimo allenamento pre Juve.



Il brasiliano e lo slovacco si sono ritrovati ad aggiustare la chioma in vista di una gara importante. Due creste, anche se diverse, per i due gladiatori azzurri che potrebbero formare il centrocampo titolare del Napoli allo Juventus Stadium. Un rito, quello delle forbici, prima di ogni gara, un'occasione da non mancare prima della partita più sentita dell'anno.

