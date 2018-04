di Bruno Majorano

Domani si gioca allo Stadium, ma Juventus-Napoli è già iniziata oggi, al San Paolo. Migliaia i tifosi azzurri che hanno accompagnato la squadra dallo stadio San Paolo di Fuorigrotta all'aeroporto di Capodichino.



Sciarpe, bandiere e cori no stop da parte del nutrito gruppo presente all’uscita del passo carraio dello stadio. I giocatori del Napoli si sono ritrovati qui per poi muoversi insieme alla volta dell’aeroporto. E un’accoglienza così non ha fatto altro che caricarli ancora in vista del big match previsto domani sera.

Una rappresentanza della curva B era presente al San Paolo, mentre a Capodichino c'era quella della curva A. Un boato ha accompagnato il bus degli azzurri da Fuorigrotta alla tangenziale, tra un tripudio di bandiere, cori e fumogeni.

Festa anche a Capodichino, dove la squadra è stata spronata con grande entusiasmo. Sarri è arrivato da solo con l'auto. Una bella iniezione di fiducia per gli azzurri in vista della partita dell'anno.

