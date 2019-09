Napoli, lo smacco di Koulibaly: quando cadono (anche) gli dei

di Marco Ciriello

Kalidou Koulibaly l'uomo che aveva regalato la vittoria e l'illusione dello scudetto nella stagione sarriana, un anno e mezzo fa, il calciatore che era negli occhi di tutti, che aveva costruito il gol del riscatto e della speranza, col più maldestro dei tiri ha ribaltato una partita che era stata ripresa dal Napoli. La sua è una autorete che è come il crollo di una diga. Pesante perché annulla il recupero di tre gol, a Torino, sempre allo Juventus Stadium. Così la gioia della testa di Koulibaly diventa dolore quando il pallone colpisce la coscia e poi il polpaccio e poi finisce dietro Meret, nella porta del Napoli. Un autogol che è un attentato emotivo. La squadra si gela, incosciente, non riesce a farsene una ragione, Orsato fischia la fine e Koulibaly esce dal campo con lo sguardo nel vuoto, e subito trova ad abbracciarlo Giorgio Chiellini con le stampelle e il cuore in disparte per i sei mesi fuori dal campo che gli toccano, dimesso dal gioco ma non dal ruolo di difensore, escluso dal campionato ma non dal fair play.



