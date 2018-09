Ancelotti, che stoccata a Sarri: «Con i titolari vi ha abituato bene»

Come di consueto, durante la classica conferenza pre partita Carlo Ancelotti ha avuto modo anche di rispondere alle domande arrivate via social all'allenatore azzurro nelle ultime ore. I tanti tifosi azzurri sentono il peso dell'attesa per una grande sfida. «È una gara particolare, tutti nello spogliatoio ci stanno già pensando e ci siamo allenati con serietà e concentrazione in questi due giorni, come sempre alla vigilia di grandi partite», ha rassicurato Ancelotti.



C'è molta curiosità intorno all'undici che scenderà in campo allo Juventus Stadium. «Non c’è da lavorare molto per motivare la squadra in questi casi, tutti sono già motivati e sappiamo di affrontare avversari importanti. Cosa devo dire alla squadra? Poche cose. Meno parole si usano in questi casi e meno danni si fanno», ha continuato Ancelotti. Che poi scherza a fine conferenza: «Vi frego sempre sulla formazione? Siete stati abituati bene per tre anni, ora vi dovete riattivare un po’ per indovinarla».

