di Pino Taormina

Orsù, proprio Orsato. Era nell'aria fino da lunedì, ma la decisione di Nicola Rizzoli di designare il tecnico della sezione di Schio per Juventus-Napoli lascia tutti con la bocca aperta. Quanto meno per la meraviglia. Ma come? Proprio l'arbitro più discusso degli ultimi tempi, il fischietto di Recoaro Terme che ha diretto quel famigerato Inter-Juventus del 28 aprile 2018 che così tanti strascichi di polemiche si è tirato addosso? Già, proprio quel Daniele Orsato che ha vissuto un'ultima stagione quanto meno imbarazzante, caduto in disgrazia proprio dopo quella direzione (non una coincidenza): è stato uno dei nostri arbitri al Var al Mondiale in Russia, ma in serie A, da dopo gli orrori di San Siro e per i sette mesi successivi, non ha mai diretto un match clou. E neppure una delle big del nostro calcio.



