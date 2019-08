Juve-Napoli a Orsato, scelta imbarazzante che non dà serenità

di Francesco De Luca

L'arbitro di Juve-Napoli è stato annunciato ma non deciso ieri, al contrario del sorteggio Champions che ripropone la sfida con il Liverpool: il designatore Rizzoli da giorni aveva optato per Orsato ed è una scelta imbarazzante. Anzi, uno schiaffo per gli azzurri.



Si tratta dell'abitro che incise, con il grave errore di non espellere Pjanic (già ammonito) per un'entrata violenta su Rafinha in Inter-Juve il 28 aprile 2018, sulla volata scudetto: sei giorni prima, allo Stadium, il Napoli aveva vinto grazie al gol di Koulibaly - e in campo era stato adeguatamente tutelato dall'esemplare arbitraggio di Rocchi, che neanche per un attimo subì condizionamenti ambientali - e si era portato a un punto dai bianconeri. Di quell'amaro finale di stagione, dopo il crollo sul campo della Fiorentina, Sarri disse: «Lo scudetto lo abbiamo perso in albergo». La vittoria della Juve fu uno choc per il gruppo - forte tecnicamente, molto meno psicologicamente - e la direzione di Orsato venne ritenuta inficiata da quell'errore anche secondo i vertici arbitrali, almeno ufficiosamente: questo fischietto, quotatissimo anche all'estero, è stato obbligato ad attendere dicembre per una designazione di alto livello (nello scorso campionato due partite della Juve e una del Napoli, quella contro l'Atalanta a Fuorigrotta). Una punizione o uno smaltimento delle tossine accumulate in quel velenoso finale in cui il Napoli e i suoi tifosi si fecero molte domande?



Rizzoli ha scelto l'arbitro che ha diretto più sfide tra bianconeri e azzurri (quella di domani sera è l'ottava) e sicuramente uno dei più dotati sul piano della tecnica e della personalità, almeno fino al 28 aprile di un anno fa. C'è stata poi un'altra storia per Orsato (e non si poteva non tenerne conto all'atto della designazione), a cui viene adesso offerta una chance - la partita tra campioni e vice campioni - per riabilitarsi pienamente e chiudere il capitolo più sofferto della sua carriera. Ma era il caso di farlo in questa giornata, considerando che vi erano altri arbitri di spessore disponibili, a cominciare da Irrati, che sarà a Torino ma in sala Var? È stata una scelta forte del capo dei fischietti, come quella che ha adottato a carico di Massa e Valeri, arbitro e addetto al Var di Fiorentina-Napoli fermati per l'errore commesso in occasione del rigore concesso al furbo Mertens, scivolato in area. Rizzoli ha chiesto maggiore collaborazione tra campo e sala Var, assicurando che casi come quello di Dries non si ripeteranno.



Dopo queste puntualizzazioni del designatore, non vorremmo che al belga sia attribuita l'etichetta di tuffatore non solo dalle tifoserie avversarie - ci sono insulti ben più gravi indirizzati agli azzurri in tutti gli stadi - ma anche dagli arbitri. Anche nella tutela mediatica che assicura ai propri giocatori si misura il peso di un club, che si tiene distante dal Palazzo per una precisa scelta del presidente De Laurentiis. Ci auguriamo che grande attenzione sia dedicata da Orsato e dai suoi collaboratori a fattori esterni come gli eventuali cori razzisti, purtroppo possibili considerando i numerosi precedenti a Torino. Anche attraverso la nuova normativa, la Federcalcio ha chiesto un intervento più deciso da parte degli arbitri attribuendo comunque al responsabile dell'ordine pubblico l'ultima parola sulla sospensione della partita: e in certi casi potrebbe essere necessaria.



Juve-Napoli è la sfida più attesa dai tifosi azzurri e anche quella in cui si condensano sospetti su favori arbitrali pro bianconeri: fu clamoroso quanto accadde a Pechino, finale di Supercoppa 2012, con De Laurentiis che ordinò a Mazzarri e alla squadra di non presentarsi alla cerimonia di premiazione ritenendosi danneggiato dalla direzione arbitrale. Le perplessità sulla designazione di Orsato potrebbero nutrirle anche all'interno del Napoli, però difficilmente saranno manifestate da Ancelotti o dalla dirigenza per evitare ulteriori tensioni. E forse anche di creare alibi per i giocatori, che invece hanno il compito di dimostrare che un'altra impresa allo Stadium è possibile, colpendo al cuore Sarri dopo avergli dedicato messaggi velenosi per l'addio: è il momento dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA