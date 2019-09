Forza Kalidou, l'errore di una sera non rovina la favola di un gigante

di Marilicia Salvia

Certo che gliene vogliamo davvero tanto di bene a Kalidou. Ma proprio tanto. Basta farsi un giro in rete per capirlo. Niente parolacce, nessun insulto, solo tutto un fiorire di belle citazioni sul genere solo chi cade può rialzarsi. Un altro al posto suo sarebbe stato sepolto dalle maleparole, asfaltato dalle critiche. Di un altro, al posto suo, colpevole di uno svarione come quello, avremmo chiesto la testa, subito; autogol al 92esimo con l'aggravante della distrazione che aveva favorito la seconda rete, quella del fedigrafo Higuain. Verrebbe da chiedere: Kalidou, da che parte stai? Ma te l'hanno detto che il tuo vecchio mister sta con loro adesso, non è che vedi Sarri e ti metti subito al suo servizio? Ma sono battute stupide, inutile pure pensarle. La risposta, sabato notte, era negli occhi increduli di un gigante buono dentro i quali le lacrime si mescolavano al sudore, era in quel corpo enorme e stremato dalla fatica, caduto come quello di un pugile suonato sul tappeto verde di un ring maledetto. Kalidou è uno di noi, è uno che lotta e fatica, che suda e ci crede. Kalidou, che appena pochi giorni fa è diventato padre per la seconda volta ed ha una vita tutta famiglia e allenamenti, è diventato ormai troppo napoletano per essere anche per un attimo detestato dai napoletani. È troppo napoletano per non esserci rimasto talmente male da assorbire su di sè tutta la costernazione dei napoletani.



E che vogliamo dire, Kalidou. Non doveva andare così, pochi secondi ancora e saremmo usciti da quell'arena con un punto prezioso, e due sottratti a loro insieme a un bel po' di tracotanza. Pochi secondi, poco meno del tempo che ci era rimasto un anno e mezzo fa, chi se lo dimentica: quando volasti più in alto di tutti, e in quella rete scagliasti la voglia di vincere di un popolo intero. In quello stesso stadio, davanti allo stesso pubblico urlante le stesse stantie farneticazioni su un Vesuvio che non li sta a sentire. Ora ci scopriamo a domandarci se la forza di quel ricordo possa o meno lenire l'amarezza per la str.. pardon la sciocchezza, la grande sciocchezza, forse la più grande sciocchezza dell'anno, rappresentata da quella gamba sollevata in realtà per troppo amore, per opporsi anche alla minima possibilità di insidia di una palla che invece non aveva bisogno di alcuna opposizione per perdersi, innocua, sul fondo del campo. Il fatto è, Kalidou, che lo Stadium ti ha dato, lo Stadium ti ha tolto. E questo fa rabbia, un sacco rabbia. Questa sottile pervicace perfidia che sembra muovere i fili dei nostri rapporti con la seconda squadra di Torino. La sistematicità con cui loro, volontariamente o no, sono capaci di spiaccicare i nostri sogni: ci portano via in una notte l'idolo dei 36 gol, il campione che se solo fosse rimasto un'altra stagione ci avrebbe garantito lo scudetto, e che invece ci siamo ritrovati a odiare come il peggiore dei Giuda; si prendono con passo felpato l'allenatore che ci aveva regalato le emozioni più forti da chissà quanto tempo, trasformandolo ai nostri occhi da visionario comandante a conformista servile. E adesso questa vendetta servita fredda, per quanto fortuita.



Che ci vuoi fare, Kalidou. Sono fortunati: per una volta che non stavano imbrogliando, che persino Orsato si era messo a fare l'arbitro sul serio, gliel'abbiamo regalata. Magari puoi consolarti pensando a Salvini, che con il suo autogol ha perso il governo, altro che un paio di punti. Noi ci tiriamo su pensando che per farli vincere non gli è bastato toglierci Higuain, non gli è bastato prenderci Sarri e neanche farci tre gol: gli abbiamo dovuto fare noi il quarto. È una battuta che gira sul web e che dice molto sulle nostre capacità ironiche, che sono la forza di un popolo per andare avanti. E d'altronde lo hai detto pure tu, nel twitter di scuse lanciato a caldo: siamo forti, ci rifaremo. Siamo forti anche perché abbiamo in squadra Kalidou Koulibaly, il difensore più granitico in circolazione, il gigante nero conteso dalle squadre più titolate d'Europa, il più amato dalla sua tifoseria. Che, come lui, non si farà abbattere da una stupida palla finita per troppo amore nella porta sbagliata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA