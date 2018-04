Juve vietata ai tifosi dalla Campania: «Quest'esclusione è un'ingiustizia»

di Dario Sarnataro

Il Napoli proverà a sfatare il tabù Juventus Stadium con il sostegno dei propri tifosi. Non ci saranno i residenti in Campania ma solo i supporter di fede azzurra delle altre regioni, in possesso della Fidelity Card. Un'apertura a metà (o una chiusura a metà) che è comunque un passo in avanti dopo cinque anni di sfide (dal 2013), a Torino come al San Paolo, senza pubblico opposto. Il settore ospiti dell'impianto ha una capienza di 2099 posti (1016 primo anello, 1083 secondo) che probabilmente verrà riempito. Sino a ieri, tuttavia, sono stati staccati meno di mille tagliandi, ma c'è tempo sino a domani per acquistarli. L'alto costo (52 euro compresa prevendita), il disagio di dover pernottare a Torino sino al lunedì lavorativo e il tempo ristretto per comprare i ticket (da martedì) tra le ragioni di un assalto a metà, sino ad ora. Tantissimi i tifosi provenienti dal club del Nord (da Bologna a Parma, dal Coordinamento della Lombardia a quelli del Piemonte, dal Veneto alla Toscana) ma diverse decine arriveranno dalla vicina Svizzera, dal Lazio e dal Sud, in particolare dalla Calabria e dalla Sicilia (da Catania). Ci sarà, dunque, la presenza certa di un cuore azzurro pulsante nella casa bianconera, con il rammarico dei ragazzi delle curve del San Paolo che avevano accarezzato la speranza di essere anche loro presenti a Torino. In tal senso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha espresso la sua amarezza: «Abbiamo un grande sogno nel nostro cuore e sarebbe bello poter vedere i nostri tifosi partire da Napoli per andare a Torino domenica e vedere vincere la loro squadra. Mai come in questo momento storico e dopo il successo con l'Udinese ha riferito il primo cittadino - siamo tutti carichi e motivati perché c'è più di una speranza di potercela giocare per lo scudetto e quindi ritengo sia una cosa ingiusta sottrarre ai tifosi di Napoli questa emozione. Mi auguro che la decisione possa essere rivista anche all'ultimo minuto. Sarebbe un bel segnale di sport».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO