Juve-Napoli, i bookie scommettono sul gol di Lozano al debutto azzurro

Ancelotti lo butterà probabilmente dentro a partita iniziata: E allora comincerà l'avventura napoletana di Hirving Lozano, straordinario talento messicano preso qualche giorno fa dal Psv Eindhoven. Nel caso sarà un debutto da ricordare, proprio in quella che nelle ultime stagioni è stata la sfida più importante dell'anno: Juve-Napoli.



Lozano ha sempre bagnato i suoi debutti con un gol: lo fece nel 2014, affacciandosi a 19 anni nella prima squadra del Pachuca, lo ribadì due anni fa, al primo passo ufficiale nel Psv.



Malgrado non parta titolare, riferisce Agipronews, i bookmaker gli danno discrete possibilità di mantenere la tradizione personale anche sabato sera all'Allianz Stadium: un gol alla Juve per i trader di Stanleybet.it vale 4,75, quota non certo alta in questo tipo di scommesse. Del resto, il neo acquisto, pur non essendo una punta pura, viene da 35 reti segnate in due anni nell'Eredivisie.



Indovinarlo come ultimo marcatore dell'incontro vale 12 volte la posta, così come prevedere un evento doppio: gol di Lozano e vittoria del Napoli. La rete del messicano abbinata invece al successo della Juventus si gioca a 20.

