Juve-Napoli, il coro dello Stadium: i bianconeri cantano «Oje vita»

Prima «Abbiamo un sogno nel cuore», poi l'ancor più famoso «Oje vita mia». L'Allianz Stadium si diverte dopo il gol di Cristiano Ronaldo che porta il risultato sul 3-0, il tris dà il via allo sfottò continuo che si alza dalle gradinate dello stadio di Torino ad indirizzo del Napoli in campo e dei pochi tifosi napoletani presenti nell'impianto.



Le offese territoriali sembrano, almeno per una sera, lasciare spazio a sfottò più sani, almeno per larga parte del match. Assenti, per fortuna, anche cori offensivi nei confronti di Carlo Ancelotti, ex allenatore anche dei bianconeri mai troppo amato da quelle parti.



I cori dalle tribune si sono fermati clamorosamente, però, qualche minuto più tardi. Il Napoli, infatti, riesce a rifarsi sotto e a recuperare incredibilmente il match, quasi come fosse una risposta a quegli sfottò appena sentiti.Sul 3-3 di Di Lorenzo lo Stadium non canta più, ma spera nell’impresa finale che, puntuale, arriva con l’autorete di Koulibaly. In pieno recupero, il 4-3 beffa libera gli animi dei bianconeri sugli spalti e l’Allianz Stadium torna ad intonare cori per i beniamini in campo.

