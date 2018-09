Juve-Napoli, i tifosi vedono azzurro: «A Torino vittoria e primo posto»

di Oscar De Simone

Quella con la Juventus è da sempre la sfida delle sfide per il Napoli e tra i tifosi già si avvertono speranze e tensioni.

Il popolo azzurro chiede una vittoria. Tre punti che significherebbero il primo posto in classifica e una “particolare” soddisfazione sportiva.



«Vogliamo vincere stasera», commentano in coro i tifosi durante l'inaugurazione del supermarket Sole 365 nel centro commerciale Neapolis. «Ci aspettiamo un grande Napoli che sappia piegare la Juve. Questa partita è importante e in questo momento può significare il primo posto in classifica. Portando a casa questi tre punti potremo affrontare il campionato con più serenità. Crediamo in Ancelotti e nel grande gruppo che ha a disposizione».

