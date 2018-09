Juventus-Napoli, da oggi i biglietti: settore ospiti in vendita a 60 euro

Prima il turno infrasettimanale contro il Parma al San Paolo, poi la super sfida dello Stadium contro la Juventus. I tifosi del Napoli non sono distratti, ma nella testa c'è già forte il pensiero della gara del prossimo sabato, un match non certamente decisivo ma di sicuro importante per stabilire le gerarchie di questo campionato. A Torino, però, come noto non ci saranno residenti in Campania al seguito della squadra azzurra.



Il settore ospiti dello Stadium sarà aperto, dunque, ai soli tifosi napoletani residenti in altre regioni e ad un prezzo elevato per gli standard visti al San Paolo. Come comunicato dal sito ufficiale del club azzurro, il prezzo del tagliando intero sarà di 60 euro, mentre 35,00 costerà il tagliando ridotto per gli Under 16. La vendita si apre oggi, martedì 25 settembre alle ore 16:00, e si chiuderà il prossimo venerdì 28 settembre alle ore 19:00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA