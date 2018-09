Napoli, ADL fa lo scaramantico: «Vinca il migliore allo Stadium»

«Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo andiamo lì tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e vinca il migliore». Aurelio de Laurentiis si rifugia nella scaramanzia quando gli si chiede cosa si aspetta dal big match di domani Juventus- Napoli. «Dite che la formazione è un rebus? E meno male - risponde il patron azzurro interpellato a margine di una riunione tecnica sui lavori al San Paolo che si è tenuta a Napoli nella sede dell'Aru, l'agenzia per le Universiadi - altrimenti Malcuit quando lo avreste potuto valutare? Mai. Avete visto che furia l'altro giorno? Anche se opposto a una compagine di poca forza, ha dimostrato di essere valido. Ma lo stesso vale per Zielinski e Fabian Ruiz, tutti giocatori che stiamo sperimentando e che stanno dando risposte importanti». «C'è una gestione diversa della rosa?», viene chiesto a De Laurentiis, che replica: «Diciamo che c'e una gestione della rosa come deve essere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA