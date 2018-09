Live Juventus-Napoli 1-1 Apre Mertens, poi Mandzukic

Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello scorso torneo, quando il Napoli di Sarri sembrava a un passo dallo scudetto.



Il Napoli si affaccia già al primo minuto in area di rigore bianconera con un bel cross di Zielinski non interecettato dalle punte Mertens e Insigne. I padroni di casa la mettono sul palleggio e provano a cercare CR7 per pungere. La squadra di Ancelotti si rivela attendista e cerca di verticalizzare non appena prende possesso palla. Al 6' Zielinski tira al volo e coglie il palo a Szczesny battuto. Insigne ci prova con un destro a rientrare un minuto dopo, ma il tiro è debole. Al 9' sussulto: CR7 tira da fuori ma Ospina respinge. Un minuto dopo è apoteosi azzurra: percussione in area bianconera, assist di Callejon a Mertens che insacca il vantaggio.



La Juve prova a rialzare la testa ma gli azzurri cercano di arginarla al meglio. Ronaldo ci riprova al 13' ma anche stavolta Ospina è attento. Un minuto dopo Koulibaly è una diga su Mandzukic. Il Napoli, a ogni ripartensa, dà l'impressione d'impensierire seriamente i campioni d'Italia.

Si combatte molto a centrocampo, dove la partita s'infiamma e fioccano falli e nervosismi. Al 23' Mario Rui duro su Pjanic che cade a terra e si lamenta: ammonito il napoletano. Al 26' nel susseguirsi dell'azione Hysaj perde palla ingenuamente, CR7 crossa in area e trova Mandzukic che di testa insacca. Un minuto dopo Allan fa fallo dal limite destro dell'area. Batte Ronaldo, Ospina respinge, poi la palla danza in area ma la Juve non riesce a segnare in mischia. Al 29' Emre Can ci prova ancora ma il tiro non va.



1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 17 Mandzukic, 7 Ronaldo.A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 4 Benatia, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 18 Kean, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi. All. Allegri.25 Ospina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 14 Mertens, 24 Insigne.A disposizione: 27 Karnezis, 22 D'Andrea, 2 Malcuit, 8 Fabian Ruiz, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 30 Rog, 42 Diawara, 99 Milik. All. Ancelotti.Banti di Livorno.

