Juventus-Napoli, la sfida di Ancelotti: «Voglio vedere la giusta personalità»

Alla vigilia di Juventus-Napoli, e alla vigilia della chiusura del calciomercato, Carlo Ancelotti torna a parlare nella sede azzurra di Castel Volturno: «Sarà un test indicativo contro la squadra favorita per la vittoria del campionato - esordisce - Le sensazioni sono buone, poi vedremo cosa dirà il campo. Sarei contento di vedere Sarri in panchina domani, sarebbe un piacere ritrovarlo dopo qualche anno e vedere che sta bene».



Impossibile non commentare il sorteggio della Champions: «Il girone è migliore rispetto a un anno fa: il Liverpool lo conosciamo, il Salisburgo ha cambiato molto dallo scorso anno, il Genk è giovane e gioca con ritmo. Llorente arriva? Non lo so, non mi interessa ora, devo pensare ad altro. Se arriva sono molto contento. Nessun rimpianto per Icardi».



Aspettando Llorente, l'ultimo colpo di mercato è stato Lozano: «È arrivato in ottima forma, sta bene e ha iniziato la preparazione molto presto con il Psv per il preliminare Champions. Si sta adattando alle nuove idee, è pronto per giocare. Orsato ha esperienza internazionale, non ci sarà alcun problema per noi».



Testa alla Juventus, allora: «Giocare allo Stadium alla seconda è sicuramente particolare, toglie importanza al risultato. Siamo ancora all’inizio ma voglio conferme per le sensazioni che ho: mi aspetto di essere competitivi in tutto il campionato. Vorrei vedere un Napoli che dimostri la sua competitività e la sua personalità contro una squadra forte come la Juventus. Qui c’è un gruppo che aveva qualità ed è migliorato ancora quest’anno con il mercato. Mi auguro che attraverso il lavoro ora migliori la qualità collettiva che abbiamo».«Cori contro di me a Torino? Non mi aspetto nulla dagli arbitri. Abbiamo giocato con il centrocampo a tre negli ultimi minuti di Firenze, ma non possiamo pressare alto se giochiamo così. Di Firenze ci è rimasta la vittoria su un campo difficile e con tre gol subiti. I problemi non sono legati alla condizione singola dei calciatori, è stato un problema di difesa collettiva. Llorente lo conosciamo tutti, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che abbiamo, per quello può aiutarci molto in avanti».

