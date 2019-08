Juventus-Napoli live dalle 20.45: allo Stadium è già match scudetto

Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si gioca questa sera. Un anno fa al vantaggio di Mertens i bianconeri hanno replicato con la doppietta di Mandzukic e Bonucci a fissare il finale sul 3-1, mentre nella stagione precedente fu il gol di Koulibaly a regalare ai suoi i 3 punti e l'illusione di poter vincere il titolo poi invece finito nelle tasche della Juve.



LA PARTITA IN DIRETTA



Juventus e Napoli subito di fronte, ed è solo la seconda giornata di campionato: quest'anno il calendario di Serie A non ha proprio voluto fare sconti alle emozioni. I campioni d'Italia hanno esordito sette giorni fa con la vittoria di misura a Parma grazie al gol di Chiellini, mentre i partenopei sono usciti vincitori dalla giostra di gol dell'Artemio Franchi sulla Fiorentina, un 3-4 che ha lasciato i primi strascichi polemici sulle decisioni arbitrali prese durante il match.



1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Panic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 7 Ronaldo.A disposizione: 77 Buffon, 31 Pinsoglio,10 Dybala, 13 Danilo, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi. All. Martusciello.1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne; 14 Mertens.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 9 Verdi, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 23 Hysaj, 34 Younes, 70 Gaetano. All. Ancelotti.Orsato di Schio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA