Juve-Napoli, quei gravi errori che rovinano la corsa scudetto

di Francesco De Luca

Higuain, sempre lui. Il velenoso Gonzalo ha spinto a Juve temporaneamente a +4 sul Napoli in uno choccante finale di partita al Meazza. A tre minuti dalla fine la coraggiosa Inter, in dieci dal primo tempo, era in vantaggio: è stata raggiunta da un'autorete di Skrinar e superata dal gol del Pipita. A Firenze gli azzurri non potranno realizzare il sorpasso e i tre punti serviranno per non distaccarsi dalla capolista, vergognosamente aiutata dall'arbitro Orsato. Dopo 18' la Juve si era trovata sull'1-0 e in superiorità numerica grazie al Var, quello strumento preso di mira da Allegri e dai suoi giocatori (Buffon in primis) all'inizio della stagione. O meglio, alla lettura data di un episodio.



L'internazionale Orsato - certamente da non catalogare tra i fischietti insensibili, per adoperare l'aggettivo utilizzato a Madrid dal furioso Buffon, libero di insultare un arbitro senza conseguenze - dopo la visione del video ha preso due decisioni favorevoli ai bianconeri: regolare il gol di Douglas Costa; rosso a Vecino per fallo su Mandzukic. Espulsione esagerata perché il nerazzurro era stato già ammonito: perché allora c'è stato l'intervento dell'arbitro Valeri dalla regia per chiedere al collega di rivedere l'immagine di quel contatto duro, scomposto, però non violento? Ma c'è stato di peggio. Orsato ha condizionato ancor di più la partitissima del Meazza, a cui il Napoli e le squadre in corsa per la Champions (Roma e Lazio) guardavano con grande attenzione, perché non ha adottato lo stesso metro di giudizio nei confronti di Pjanic. Ammonito, il bianconero avrebbe dovuto essere espulso per la violenza su Rafinha. Completamente ignorate le sue scorrettezze e questa differenza di valutazione ha giustamente fatto infuriare l'Inter, che avrebbe giocato in parità numerica e magari avuto maggiore risorse fisiche nel finale di partita.È legittimo pretendere che arbitraggi come quelli di Orsato al Meazza non si ripetano perché rischiano di incidere sul raggiungimento degli obiettivi stagionali. L'auspicio vale anzitutto per Mazzoleni, designato per Fiorentina-Napoli, l'altra sfida-primato. Rocchi, una settimana fa a Torino, ha dimostrato con quanta serenità e attenzione si possa dirigere una partita delicatissima. Il metro adoperato da Orsato non è stato imparziale a Milano e ha inciso sull'esito della gara perché l'Inter, passata dallo 0-1 al 2-1 approfittando degli sbandamenti difensivi dei bianconeri, è crollata anche perché costretta a giocare con l'uomo in meno a lungo: ciò suscita fortissime perplessità e non basta che il presidente dell'Aia Nicchi e il designatore Rizzoli tirino fuori i dati sul Var. Ci vuole rispetto per chi gioca, non soltanto per il club più potente d'Italia che con questo rocambolesco colpo sente di essere più vicino al settimo consecutivo scudetto: invece non è così, non è finita. Ci vuole rispetto per gli investimenti dei presidenti e per la passione dei tifosi. Il calcio sono quei cinquemila napoletani che ieri sono andati in piazza Garibaldi per incoraggiare la squadra in partenza per Firenze, non Orsato e il suo assurdo arbitraggio. Il sistema italiano è a pezzi: la Nazionale non andrà ai Mondiali, la Federcalcio e la Lega più importante, quella di A, sono commissariate. Una vergogna come quella del Meazza è un ulteriore duro colpo alla credibilità di questo settore. Un colpo da cartellino rosso, quello che avrebbe meritato Pjanic, invece affettuosamente graziato.Si verifica oggi a Firenze l'effetto sugli azzurri dell'allungo della Juve, di queste polemiche e anche di una settimana di euforia dopo l'impresa firmata da Koulibaly. La corsa continua, la capolista è affaticata e può subire passi falsi. La Fiorentina, con i giovani campioni Chiesa e Simeone che piacciono a mezza Europa (c'è anche il Napoli in corsa per l'esterno, indicato come possibile sostituto di Callejon), è in frenata. Aspira a tornare in corsa per l'Europa League ma ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite e contro gli azzurri si presenta senza Vitor Hugo, il difensore che ha ricevuto la dolorosa eredità di Astori. La morte del capitano ha compattato un ambiente lacerato e dato una particolare energia alla Viola, che aveva vinto le cinque partite giocate dopo il dramma del 4 marzo. Il bilancio di Pioli in casa incoraggia il Napoli: si contano appena 7 vittorie in 17 partite. Quella azzurra, invece, è una macchina da guerra: non perde un colpo da 18 mesi anche se si ricorda che Sarri non ha ancora vinto da tecnico del Napoli a Firenze, nello stadio dove andava ad ammirare la squadra di Maradona.Lette le cifre, va chiarito che non è una partita agevole. Simeone jr ha anticipato il tema tattico dei viola: «Aspettare e ripartire». Serviranno le forze migliori, lo stesso atteggiamento mentale e tattico di Torino, per piegare la Fiorentina e poi le ultime tre avversarie, confidando nel sorpasso-scudetto in extremis. Sarri e il suo gruppo sono riusciti a coprire con le linee strette e il pressing le defaillance di Hamsik e Mertens. Quella del capitano, al di là del record di gol (superato Maradona in dicembre), è stata una stagione anonima, eppure il tecnico lo ha sempre difeso. Il bomber è sfiorito dopo mesi di giocate ad alta intensità, quando segnava a raffica: l'ultima sua rete risale al 3 marzo, poco meno di due mesi. Per fortuna del Napoli, è cresciuto il contributo realizzativo dei difensori e dei gol su calci d'angolo e danno garanzie i polacchi Zielinski e Milik, naturali alternative ad Hamsik e Mertens. I ricambi possono risultare più che mai preziosi in queste settimane di caldo e di sovraffaticamento fisico e psicologico, nel corso delle partite, perché Sarri va all'assalto anche oggi con gli undici che hanno regalato una grande emozione a una tifoseria esaltata ma anche inquieta perché l'ombra della direzione di Orsato si allunga sugli ultimi atti del campionato. Attenzione, non si scherza con gli interessi e soprattutto con i sentimenti.

