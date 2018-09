Napoli, Ancelotti cambia ancora: torna Callejon, si scalda Mertens

di Roberto Ventre

Mosse e contromosse. Allegri annuncia sette nomi della formazione bianconera, Ancelotti nessuno di quella azzurra. I due strateghi della panchina si prendono tutto il tempo possibile prima di scegliere la squadra per il big match dell'Allianz Stadium.



La rifinitura degli azzurri ieri mattina a Castel Volturno, le ultime prove di formazione per Ancelotti e gli ultimi dubbi da sciogliere: il più grosso è sul partner di Insigne in attacco con Mertens e Milik che partono quasi alla pari (51 per cento di possibilità d'impiego il belga, 49 il polacco), l'altro riguarda l'esterno sinistro di centrocampo con il ballottaggio tra Zielinski e Verdi che vede il polacco leggermente più avanti. Torneranno Ospina in porta, Hysaj e Albiol in difesa, Callejon e Hamsik tra i quattro di centrocampo. Confermati rispetto a mercoledì Mario Rui, Koulibaly, Allan e Insigne. Restano da coprire le ultime due caselle: il centrale in attacco e il quarto centrocampista a sinistra. Ovviamente salvo sorprese dell'ultima ora e in questo senso Ancelotti può tirare fuori colpi inaspettati anche stavolta, viste le prestazioni convincenti di molti azzurri contro il Parma. Dopo l'allenamento il pranzo, lo spostamento da Castel Volturno al San Paolo e poi il trasferimento in pullman a Capodichino: un gruppetto di tifosi a Fuorigrotta, pochi curiosi all'aeroporto, rispetto alla presenza numerosissima in occasione della partenza a Torino dell'aprile scorso.



