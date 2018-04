Juventus-Napoli, la festa di ADL: «Sono felice, complimenti a tutti»

La vittoria dello Stadium lancia all'aria il grido di Napoli. Anche Aurelio De Laurentiis festeggia insieme agli azzurri direttamente da Roma, dove il presidente è rimasto non seguendo la squadra a Torino. «Felice per una vittoria di grande prestigio. Complimenti a tutti, nessuno escluso», il tweet del presidente azzurro che ha subito esaltato la vittoria dei suoi.



Con il successo a Torino, la squadra di Sarri si riporta a -1 dalla Juventus. Da qui alla fine del campionato mancano ancora quattro gare, partite in cui la squadra proverà a continuare la rincorsa e superare i bianconeri di Allegri.



Felice per una vittoria di grande prestigio. Complimenti a tutti, nessuno escluso #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 22 de abril de 2018

