Napoli, Milik chiama Koulibaly: «Kalidou, sei il nostro campione»

Il grande assente del match dello Stadium è stato sicuramente Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, ancora non al meglio fisicamente, ha dovuto guardare da casa la grande rimonta dei compagni di squadra naufragata poi con l'autorete di Kalidou Koulibaly in pieno recupero.



E proprio al compagno azzurro Milik ha voluto dedicare un post sui social. «Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio», ha scritto Milik, guadagnandosi i likes dei tifosi napoletani.



