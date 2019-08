Juve-Napoli ancora senza Milik: prima convocazione per Lozano

Senza Arek Milik, ma con un Lozano in più. Il Napoli che si appresta alla sfida di Torino contro la Juventus non avrà a disposizione il bomber polacco ancora fuori dal gruppo dopo aver abdicato anche alla sfida di Firenze, esordio di una settimana fa. Ancelotti, però, avrà a disposizione Hirving Lozano, il messicano che si troverà per la prima volta in maglia azzurra.



L'ELENCO DEI CONVOCATI



Meret, Ospina, Karnezis;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui

Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Verdi;

Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Younes.

