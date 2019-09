Juve-Napoli, ​Lozano dà la scossa: Zielinski e Fabian ok nella ripresa

di Pino Taormina

Che atrocità, che destino baro. Quanta amarezza. E proprio con Koulibaly: l'eroe del 90' di quel memorabile Juve-Napoli che segna nella sua porta, al 91' e fa abdicare il Napoli allo Stadium. Il bello e il peggio del calcio. Tutto in novanta minuti. Una rimonta epica, non un capolavoro ma qualcosa di straordinario che dà il senso di dove questo Napoli può arrivare, quando avrò assestato bene le cose. Nel secondo tempo Ancelotti scrive le sue Sacre Scritture: non torni più indietro, per carità. Con la mediana a due e con Zielinski lì è roba da manicomio. Prendere gol sullo 0-0 su ripartenza dopo aver battuto un calcio d'angolo è una ferita che non può non bruciare nel petto. E irritare per l'ingenuità. Per troppo tempo è avvilente e scoraggiante il divario tra la Juve e il Napoli, poi nella ripresa la metamorfosi, una volta toccato grazie al dinamismo e la frescezza di Lozano. La coltellata nel finale rovina tutto.



Miracoli su Khedira e Douglas, sul primo gol si allunga come può coi piedi. Prende tre gol ma potevano essere anche di più. Non toglie e non mette.Asfaltato, dal suo lato corrono troppi, tutti. Fermare Ronaldo è missione improponibile, poi supera l'emozione e si rifà nella ripresa con gli interessiVaga troppo spesso senza punti di riferimento e viene preso d'infilata ogni volta. Il suo gol di testa su mischia dà la riscossa.Scivolate massicce su Ronaldo e De Sciglie, poi si fa superare da Higuain come un birillo. L'autogol del 91' è il destino che si prende la rivincitaVa in affanno con Douglas Costa che non solo lo supera con frequenza ma gli fa pure troppo spesso saltare i nervi. E la sua gara dura un tempoQuasi si salva dal naufragio del primo tempo con la grinta e l'impeto: Pjianic va in sofferenza poi col passare del tempo pure lui scivolaLo lasciano a cuocere e lui cuoce quasi subito. Un disastro sulla mediana, poi la resurrezione quando lo sposta pià avanti. Ed lì che deve stare.Emerge con difficoltà, springe senza grande speranza perché soffre e basta. Poi anche lui nella ripresa prende le misure di Alex Sandro.Palleggia lento e male, non riesce a dare ordine, passeggia nel buio ed erra e pecca in continuazione. Va molto meglio nella ripresa.Qualche sterzata ma è troppo didascalico e prevedibile per pungere; si ferma da solo, ancor prima di Bonucci e De LigtPerde in maniera impietoso il duello con De Ligt e soci, da prima punta può poco: nella ripresa ci mette vigore e voglia. Averne prima.Si piazza come seconda punta al fianco di Mertens. Dirompente Si trova davanti De Ligt, segna con freddezza e dà dinamismo e freschezza là davanti.Stavolta l'impatto è subito positivo perché mette coraggio nei suoi affondi e non è mai impreciso negli appoggi.Entra per far diga e per dare impeto alla manovra. Riesce nell'impresa. Anche lui va in paura una volta trovato il 3-3.Solo i grandi stravolgono le cose come ha fatto lui strada facendo. Uno, due, tre Napoli differenti: e alla fine ha trovato la quadra. Azzecca tutti i cambi. Poi arriva la beffa, perdere queste gare lascia segni laceranti nell'animo di tutti. C'è bisogno di più sostanza, di più solidità in fase difensiva. Ed è evidente quando abdica alla mediana a due per il 4-3-1-2 nella ripresa il Napoli smette di prendere sbandate e prende possesso con autorità della partita. Poi la sfortuna si prende tutto, in un baleno.

