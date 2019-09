di Francesco De Luca

Alla seconda giornata di campionato non si assegna lo scudetto ma si possono ricevere indicazioni sullo stato di salute di una squadra e sulle sue prospettive, come aveva detto Ancelotti alla vigilia. In questo senso, vi sono state due partite in una per il Napoli, anche grazie al cambio di modulo perché il 4-2-3-1 non funziona mentre il 4-4-2 proposto nella ripresa dopo l'uscita di Insigne ha rianimato il Napoli - e nonostante la mediocre prestazione di Mertens e Callejon - in una partita che sembrava chiusa dopo la rete di Cristiano Ronaldo che aveva fatto scattare l'ironico coro «Oj vita oj vita mia» dei tifosi juventini. Peccato che la clamorosa e meritata rimonta sia stata cancellata da Koulibaly, proprio lui, l'eroe dell'unica vittoria in questo stadio, il 22 aprile 2018: incredibile autorete sul 3-3, quando tutto sembrava finito, con la piena riabilitazione di una squadra ampiamente insufficiente nell'approccio alla partita.



Imbarazzanti gli azzurri nel primo tempo, insufficienti li ha definiti Ancelotti. Hanno commesso errori banali, non hanno avuto personalità nei momenti difficili e hanno mostrato carente organizzazione. L'effetto del 42-3-1 non è stato quello auspicato da Ancelotti proporre un gioco aggressivo - piuttosto quello di concedere spazi agli avversari. Non hanno funzionato nelle posizioni di partenza Fabian (trequartista centrale) e Zielinski (interno sinistro): hanno altre caratteristiche e patiscono. E quando il tecnico ha cambiato la posizione del polacco, il risultato è stato immediato perché il suo contributo nella rimonta, purtroppo parziale, è stato prezioso.



In questa notte di emozioni e grandi ex (uno in campo, Higuain, e l'altro in tribuna, Sarri) il Napoli ha avuto subito l'occasione per il vantaggio: tempestivo Szczesny sul tiro da fuori di Allan. È stata una suggestione, perché poi sul fronte offensivo non si è visto altro nel primo tempo mentre la Juve ha piazzato l'uno-due in soli tre minuti. Fortunati i bianconeri nell'azione del contropiede che ha portato al gol di Danilo (dalla panchina alla rete in 26 secondi: record per uno straniero in serie A) perché hanno trovato di fronte un assetto squilibrato, nove azzurri erano nella trequarti avversaria per partecipare a un calcio d'angolo. Dopo il raddoppio di Higuain (ha aggirato un impacciato Koulibaly segnando l'ottavo gol in sei partite da ex) la Juve avrebbe potuto dilagare perché il Napoli non riusciva a rialzarsi e Khedira - uno di quelli che doveva partire da Torino nella riorganizzazione ipotizzata da Sarri e Paratici ma non attuata - colpiva in una prima occasione Meret e in un'altra la traversa. A quel punto gli azzurri potevano affondare, invece recuperavano il coraggio per tentare di rimettersi in gioco. Ed è quello che è avvenuto con un emozionante rimonta, fino all'errore di Koulibaly.Tolto Insigne per un problema fisico e inserito il tonico Mario Rui al posto dello spento Ghoulam, Ancelotti passava al 4-4-2 piazzando Lozano al fianco di Mertens e rimodellando il centrocampo. Nel momento in cui CR7 sembrava averli schiacciati, gli azzurri hanno rialzato la testa con il loro orgoglio e i gol di tre neo acquisti: i difensori Manolas e Di Lorenzo (sui calci piazzati, come le punizioni di Mario Rui e Callejon, ha pesato la loro stazza fisica) e l'attaccante Lozano, che ha confermato una fortunata statistica: segna sempre al debutto in una squadra. La partita è stata ribaltata, la Juve ha creduto troppo presto di aver vinto e ha accusato un calo mentre il Napoli con un ispiratissimo Lozano (buoni i suoi movimenti, ha personalità e classe), un'organizzazione tattica finalmente efficace e una forte carica emotiva stava per raggiungere un pareggio che sembrava insperato, peraltro meritato. E ciò conferma che, una volta trovata la giusta chiave tattica, questa squadra potrà continuare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Tocca ad Ancelotti trovare la quadratura del cerchio ma sul piano della personalità ha avuto una risposta convincente da questi ragazzi che non si sono arresi sullo 0-3 e stavano per conquistare il punto anche con il contributo di Elmas, giovane centrocampista schierato al posto di Allan, per nulla intimidito dal confronto con gli juventini apparsi allo sbando quando il Napoli ha ritrovato il suo spirito. Ma purtroppo le partite non finiscono mai e Sarri ha ricevuto ancora una volta, in questo stadio, un omaggio da Koulibaly, con quella sua deviazione sbilenca che ha beffato lo straordinario Meret (consideri, il ct Mancini, la possibilità di farlo giocare titolare in Nazionale perché è in un ottimo momento di forma). Peccato. Ma il secondo tempo è la strada da seguire, sul piano del gioco e della personalità, per tentare di rendere esaltante questa stagione. Le mosse sul mercato - i gol di ieri non sono stati casuali - e la presenza di Llorente, oltre al recupero di Milik, possono aiutare una squadra che comunque nelle prime due giornate ha segnato 7 gol. L'autorete di Koulibaly è una questione di sfortuna e anche un monito ad avere la concentrazione altissima fino all'ultimo istante per difendere un punto o tre dopo averli strappati con i denti agli avversari.In questa sfida che ha offerto una bella immagine del calcio italiano - che ritmi, quante emozioni e quanti gol: un eccellente spot e un motivo di riflessione per chi ci vede indietro rispetto agli altri campionati europei - non si è notato Orsato e questo significa che la prestazione dell'arbitro vicentino, a sedici mesi da quella sciagurata direzione in Inter-Juve, è stata perfetta. Onore al merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA