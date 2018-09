Juve-Napoli, il rammarico dei tifosi: «Peccato perdere in questo modo»

di Oscar De Simone

Il Napoli di Ancelotti esce a testa alta dallo Juventus Staduim, nonostante la sconfitta. A Torino gli azzurri, hanno dimostrato una grande forza ed una “incoraggiante” caparbietà che fa ben sperare i tifosi.



«Abbiamo visto un buon Napoli» commentano, «anche se il risultato ci condanna ed è un peccato perdere in questo modo. Siamo certi delle capacità di questa squadra e non temiamo per il futuro. Il campionato è ancora tutto da giocare ma adesso la concentrazione deve restare alta. Ancelotti è un ottimo allenatore e saprà dare le giuste motivazioni a questi ragazzi per continuare a fare bene».

