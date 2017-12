Insulti contro Napoli: azione risarcitoria contro la Juve

«Non rimarrà solo una sanzione ridicola: la Juventus riceverà una citazione e domanda risarcitoria per ogni suo tifoso scorretto da un tifoso sportivo napoletano per il risarcimento danni da condotta illecita, razzista e discriminatoria, forse una cara lezione può servire visto che le istituzioni non intervengono seriamente». Lo afferma in una nota l'avvocato napoletano Angelo Pisani, che ha deciso di agire in difesa della tifoseria napoletana dopo l'ultimo caso avvenuto durante Juve-Genoa di Coppa Italia del 20 dicembre: insulti contro Napoli e i napoletani da parte di tifosi juventini puniti dal giudice sportivo con una sanzione di 10mila euro.



«Chi vuole aderire alla maxi azione risarcitoria per responsabilità oggettiva contro la "signora" Juventus può contattarci per sottoscrivere il mandato e rappresentare le regole e valori dello sport a soggetti che ignorano il bello del calcio», spiega Pisani.

