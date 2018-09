Juve-Napoli, sfida dai piedi d'oro: in campo 750 milioni di euro

di Pino Taormina

Si attacca in undici. E si difende in undici. Per fortuna. Altrimenti, Juventus-Napoli si potrebbe anche non giocare. E invece stasera, alla faccia di commercialisti e contabili, uomini dei conti e strateghi dei bilanci, sarà un gran bello spettacolo. Dall'esito incerto. Ecco, aspettiamo le 18 ma sarà molto probabilmente la partita più «preziosa» della storia della serie A. E batterà in questo primato proprio l'ultima sfida allo Juventus Stadium: quella sera i 22 che andarono in campo valevano, complessivamente, 706 milioni di euro. Un record. Per la precisione 392 milioni a 305 milioni. Vediamo le scelte dei due tecnici e poi vedremo. Ma in campo stasera, dal primo minuto, ci sono circa 750 milioni.



La Juventus avrà un bilancio in negativo di 18,9 di milioni per l'anno 2017-18. Ma anche il Napoli, secondo le stime anticipate dal presidente De Laurentiis chiuderà in perdita, probabilmente attorno ai 15 milioni. Perché i bianconeri sono in rosso? L'esclusione ai quarti contro il Real Madrid pesa per circa 35 milioni e la stessa cosa vale per il Napoli che ha perso gran parte dei proventi legati al mancato accesso agli ottavi di finale della Champions. Il fatturato della Juve si aggira sui 504 milioni, quello del Napoli all'incirca a metà, inferiore rispetto ai 300 milioni della passata stagione, dove a incidere è stata la plusvalenza per la cessione di Higuain e il cammino europeo interrotto dal Real.



