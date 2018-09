Insigne e Ronaldo, sfida nella sfida: questione di gol e grandi giocate

di Roberto Ventre

Insigne è cresciuto, stasera non sfida uno qualsiasi ma il più forte al mondo, Cristiano Ronaldo. E lo guarda dall'alto verso il basso per il numero di gol realizzati: Lorenzo ha segnato cinque reti, il portoghese tre. Il cambio di ruolo gli ha fatto bene: spostato in posizione più centrale spende molto meno nella fase difensiva ed è più lucido per colpire direttamente a rete o per regalare un assist decisivo a un compagno. CR7 ci ha messo poco ad ambientarsi al campionato italiano, i primi gol (una doppietta) sono arrivati contro il Sassuolo alla quarta giornata. Tutti e due sempre titolari: Ancelotti ha sempre proposto Lorenzo dal primo minuto, stessa cosa ha fatto Allegri con il portoghese. Due punti fermi, i due assi di Napoli e Juve.



Ci ha messo poco a diventare protagonista anche con il Napoli di Ancelotti, la svolta con il cambio di modulo contro la Fiorentina e il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2: segnò il gol decisivo sull'intuizione vincente del nuovo allenatore. Poi la doppietta contro il Torino e la rete con il Parma. A segno, quindi, da tre partite consecutive dopo il guizzo vincente all'Olimpico nella partita di esordio contro la Lazio. Un precampionato senza acuti e senza gol, poco brillante l'attaccante di Frattamaggiore anche nelle tre amichevoli europee con Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg. Subito decisivo invece in campionato, sempre tra i migliori con l'unica prova da dimenticare a Genova contro la Samp, quando venne sostituito da Ancelotti al termine del primo tempo. Bene anche con il Milan, anche se quella notte a segnare furono Zielinski, autore di una doppietta, e Mertens con il guizzo decisivo del 3-2. Ma la svolta è arrivata con il suo impiego da centrale, laddove può muoversi tra le linee, non dare riferimenti ai difensori e colpire al tiro (con la Stella Rossa in Champions League fu fermato solo da un palo e un altro lo ha colpito anche contro il Parma). Alla Juve ha segnato due reti, tutte e due al San Paolo (una in campionato e un'altra in coppa Italia), all'Allianz Stadium non ha mai segnato sbagliando anche un rigore, poi ribadito in gol da David Lopez nell'ultimo anno di Benitez. Ci prova stavolta a lasciare il segno con una rete, magari decisiva, per bissare con il Napoli il successo dell'aprile scorso targato Koulibaly.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO