Juve-Napoli vietata agli azzurri? Stop vendita biglietti in Campania

di Gennaro Arpaia

Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.



«Per l'incontro di calcio Juventus-Napoli, l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi del rischi connessi alla gara e, nel frattempo, incarica la Lega di Serie A di dare comunicazione alla società sportivo Juventus F.C. di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania e per il settore ospiti», la comunicazione giunta oggi. Nulla di definitivo, ma la normale prassi che prevederà una decisione finale nelle prossime ore. Napoli e i napoletani aspettano speranzosi per una gara che potrebbe valere un'intera stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA