di Gianluca Agata

Benvenuti a Cambiano, dove il sindaco è simpatizzante del Napoli, l'assessore ne segue tutte le partite e il teatro comunale ha un cartellone con Edoardo e Scarpetta. Benvenuti a Cambiagn, in piemontese, poco meno di seimila anime, ai piedi delle colline torinesi, a pochi chilometri dal capoluogo, sede del Centro studi e ricerche della Pininfarina e feudo avellinese del Piemonte. Non a caso è gemellata con Aquilonia e Monteverde, della verde Irpinia. Ma a Cambiano il cuore è azzurro perché come considerare un club, “Cuore Azzurro Cambiano” che in un paese di 5000 abitanti conta 150 tesserati e 700 simpatizzanti?



«Dodici anni fa - racconta Raimo Mitrione, figlio dello storico presidente Pietro e membro del direttivo - ci ponemmo di fronte a un dilemma per fondare il nostro club: Torino città o provincia? Fondare un club sotto la Mole forse poteva essere più gratificante ma decidemmo di restare sul territorio. Siamo sulla tangenziale torinese facilmente raggiungibili da quanti vogliano sentirsi a casa anche sotto la Mole». E così dei settecento, molti simpatizzanti sono napoletani non trapiantati, che magari lavorano per un anno o due a Torino e poi tornano a casa, oppure chi è di passaggio, oppure persone che sono a Torino ma hanno conservato la residenza nel napoletano. E non devono nemmeno rigorosamente tifare per il Napoli.



«Siamo una comunità che vive il territorio a 360 gradi. Lavoriamo con la caritas per raccolta di generi alimentari, sosteniamo le famiglie in difficoltà. Siamo un punto di raccolta per gli ospediali pediatrici di Genova e Napoli. E soprattutto vogliamo raccontare la napoletanità in Piemonte attraverso eventi e spettacoli teatrali». Razzismo? La mamma dei cretini è sempre incinta. «Qualche episodio c'è stato ma è il cretino di turno. Noi viviamo bene con la comunità e l'amministrazione che ci sostiene nelle attività ed in alcuni casi viene anche a tifare Napoli». Paradossalmente il problema arriva proprio da Napoli. «La rabbia è che non siamo mai riusciti ad avere un'interlocuzione con il Napoli. All'inizio speravamo nei giocatori, nei tesserati, firmare qualche autografo fuori l'albergo. Ed invece ci viene sempre negato tutto. Sa cos'è peggio? E non è un problema di organizzazione perché squadre come Juve, Inter, Milan, che sulla carta vantano molti più tifosi del Napoli queste cose le fanno e io vedo i bambini che aspettano i loro idoli fuori lo stadio. A noi ci lasciano fuori dai cancelli». Ma fa niente. «Meno male che hanno tolto il divieto di nascita. Era ridicolo. Ma il problema è che il nostro club è penalizzato nella maggior parte dei soci proprio perché la sua composizione è eterogenea e tantissimi soci hanno conservato la residenza in Campania per cui, a questo punto, la sede diventa la nostra curva anche per lo Stadium. Per Torino-Napoli è diverso».Vietato aprire il capitolo Sarri: «Le vedovelle non mi piacciono». Ed allora, come direbbero i bambini della fortunata pubblicità, «Noi tifiamo Napoli, tié».

