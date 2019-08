Juventus-Napoli, l'attesa dei tifosi: «Vinciamo se restiamo concentrati»

di Oscar De Simone

C’è aria di grandi sfide in città a poche ore da Juventus-Napoli. La trasferta di Torino infiamma i cuori dei tifosi che sognano di espugnare lo Stadium come un anno e mezzo fa. «Vogliamo vincere – ripetono in strada – anche perché quest'anno la bilancia pende dalla nostra parte. La Juve è una squadra ancora in costruzione, mentre noi abbiamo già trovato equilibrio. Siamo forti e gli acquisti fatti ci hanno reso ancora più competitivi. Speriamo solo di avere di avere i nervi saldi perché in quello stadio può succedere di tutto».





Proprio il fattore psicologico, avvertono i tifosi, potrebbe essere il grande problema. «La minima difficoltà può sembrare insormontabile in un ambiente come quello. Ancelotti dovrà lavorare su questo aspetto perchè fare risultato a Torino significherebbe metterci in una bella situazione di vantaggio. Cominciare il campionato con la Juve dietro tre punti ci aiuterebbe ad affrontare con piglio diverso le partite successive. Saremo tutti accanto ai nostri ragazzi».

