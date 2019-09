Napoli, la ricetta di Koulibaly: «Lo sport è dolore, ma mi rialzerò»

«Sport e vita sono anche dolore. L’importante è rialzarsi più forti: migliori». Questo il breve messaggio inviato questa mattina ai tifosi da Kalidou Koulibaly, sfortunato protagonista dell'ultimo match con la Juventus a Torino deciso all'ultimo minuto per un suo autogol.



Il calciatore franco senegalese ora potrà ritrovarsi a Napoli, non dovendo rispondere alla chiamata della sua nazionale. Resterà a Castel volturno in questa pausa di campionato per riprendere la migliore forma fisica e rialzare subito la testa nel prossimo match contro la Sampdoria.



