di Diego Scarpitti

Se Marek Hamsik preferisce fare il bagno nelle acque di Castel Volturno, Kalidou Koulibaly decide di trascorrere qualche istante della sua giornata al Circolo Nautico Posillipo. Visita inaspettata al club di Mergellina a pochi giorni dalla trasferta contro la Lazio allo stadio Olimpico. «Mi sono avvicinato al giocatore senegalese per complimentarmi. Mi ha dato la più grande emozione, dopo Maradona, quando ha inchiodato Buffon allo Juventus Stadium», ha raccontato Luigi Massimo Esposito, consigliere rossoverde alla pallanuoto, incontrando il top player del Napoli sul modo del Sodalizio partenopeo. E subito è scattata la facile ironia (e un po’ di sana invidia!) sulla pagina Facebook del CNP. «Il consigliere Gigi Massimo Esposito, preso dalla foga di concludere la campagna “acquisti” per la squadra di pallanuoto, non ha esitato a contattare un difensore di alto livello». In effetti, considerate le doti atletiche e la caratura internazionale del numero 26 azzurro, Koulibaly di certo non sfigurerebbe come pilastro centrale nella formazione del Posillipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA