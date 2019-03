Karnezis, la «chioccia» di Meret: «È super, felice di giocare con lui»

di Gennaro Arpaia

«Alex è un gran portiere ed un gran talento. Mi fa piacere essere di nuovo in squadra con lui». L’investitore al giovane portiere azzurro, che oggi compie 22 anni, arriva direttamente da Orestis Karnezis, il greco portiere napoletano che ha fatto da chioccia a Meret prima ad Udine e poi a Napoli. Protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo della Mostra d’Oltremare, Karnezis ha raccontato il momento azzurro.



«A Meret auguri sempre di stare bene, di continuare come sta facendo e sono sicuro farà una grande carriera. Arsenal? L’Europa League è una competizione importante per noi e per il calcio italiano. Ancelotti è il massimo per questi livelli, non potevamo chiedere di meglio. La squadra ha giocatori di qualità altissima, abbiamo già dimostrato di poter giocare a questi livelli in Europa. Faremo di tutto e l’obiettivo è superare anche questo turno», ha detto il greco. Che poi ha parlato anche di Ospina: «Il nostro ruolo è uno dei più complicati, guardiamo la gara ma dobbiamo essere sempre concentrati al massimo. David ha fatto il massimo in quella occasione, speriamo possa tornare al più presto».



Il ritiro in Trentino è già all’orizzonte. «La preparazione di inizio anno è sempre importante per tutti i calciatori», ha continuato. «Per me è la prima stagione qua, abbiamo lavorato molto bene a Dimaro la scorsa estate e questo si vede anche quando andiamo in campo. Abbiamo un gruppo sano, uno dei migliori mai visti in carriera, sempre tutti a disposizione e con qualità importanti. Sono onorato di essere qui e far parte di questa squadra».

