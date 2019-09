Klopp: «Il gioco del Napoli mi piace e un pareggio me lo prenderei»

Alla vigilia della prima gara di Champions del suo Liverpool contro il Napoli, Klopp è sembrato sereno. «Negli ultimi giorni siamo stati concentrati solo sul Newcastle, solo da lunedì abbiamo iniziato a pensare al Napoli. Vorremmo vincere la partita ma sappiamo che avversario ci aspetta. Lo scorso anno abbiamo imparato tante cose nelle due gare col Napoli e ne abbiamo fatto tesoro. Mi piace molto il Napoli e il suo gioco.



11 mesi dall’ultimo incontro al San Paolo. Mi sono dimenticato dell’avversario contro il quale abbiamo giocato lo scorso anno. Ad Anfield abbiamo fatto molto meglio. Non ho alcun dubbio sulla qualità della mia squadra. Ma possono succedere tante cose. Cercheremo di fare bene come lo scorso anno.



Non sentiamo il peso della vittoria dello scorso anno in champions. Sono passati mesi dal nostro successo. Non so se le squadre giocheranno in modo diverso



Il napoli ha confermato gran parte della rosa. sta vivendo ottime stagioni anche se avrebbe voluto vincere qualcosa. Stanno facendo un buon inizio di mercato, e poi sono arrivati Manolas e Di Lorenzo. Poi gli altri sono sempre gli stessi. Un po’ come noi che abbiamo confermato il blocco. Ripartiamo dalle basi che abbiamo gettato.



Il Napoli è una squadra testarda, brava e giocare tra le linee e in contropiede. Bisogna difendere contro il Napoli ma anche loro dovranno farlo contro di noi».



Sì temo l’effetto San Paolo.



Insigne mi ride in faccia prima prima di ogni partita e poi anche dopo. E’ un grande calciatore. Stiamo lavorando per arginarlo.



Non so se prenderei il pareggio, dipenderà anche dalla prestazione. Se dovessimo meritare un pareggio me lo prenderò. Anche se dovesse arrivare con un pizzico di fortuna. Ma se giocheremo bene vorrei vincere.



Non siamo la migliore squadra d’europa, perché il City è la migliore l mondo. Lo scorso anno abbiamo dimostrato di essere tra le migliori o almeno la migliore nel momento che conta.



Gli spogliatoi sono perfetti. Non cambia molto rispetto allo scorso anno, quindi forse lo spogliatoio ospiti non è stato toccato dai lavori.

