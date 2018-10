Napoli, Klopp sfida Ancelotti: «Non mi fido, è un furbacchione»

di Bruno Majorano

Se la ricorda quella sconfitta di 5 anni fa. Jurgen Klopp sedeva sulla panchina del Borussia Dortmund e al San Paolo fu espulso e sconfitto (2-1). «Ricordo che sono finito a vedere la gara con il custode dello stadio, che spero sia ancora qui. È stata un’esperienza interessante: non parlava tedesco e inglese, io non parlavo italiano. Non ci siamo capiti su nulla, ma è stato interessante». Sull’espulsione: «Non è stata una delle mie serate migliori perché sono stato squalificato per due giornate».



Dal passato al presente. «Ammiro Ancelotti. Ha vinto tanto più di me e lo rispetto molto, anche se è un furbacchione. Dire tante cose carine è una buona tattica: è in questo mondo da molto tempo ma anche io non sono arrivato ieri e so che queste cose fanno parte del gioco per cercare di addolcirmi. Ci aspetta una partita difficile in uno stadio con un’atmosfera incredibile». A proposito dell’atmosfera. «Quella del San Paolo è fantastica, il mix tra tifosi e gioco del Napoli è fantastico. E comunque non esiste un grosso gap tra noi e gli azzurri, ma penso che una squadra che gioca fuori casa non è particolarmente condizionata dall’ambiente».



In estate il suo Liverpool ha letteralmente polverizzato il Napoli nell’amichevole di Dublino. «Era un’amichevole di agosto e pertanto resta tale. Non può essere presa in esempio. Credo che in quella partita abbiamo fatto gol ad ogni tiro mentre loro non ci sono riusciti nonostante le stesse occasioni. Dirò ai miei giocatori di non pensarci».

