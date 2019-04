Koscielny nel mirino del Napoli? «Ha ancora un anno di contratto»

Ha parlato ai microfoni di Radio Crc Stephane Courbis, agente di Laurent Koscielny che sarà tra i protagonisti del match dell'Emirates di giovedi sera. «Arsenal-Napoli sarà una partita interessante perché ci sono due squadre differenti con due modi di giocare a calcio. Gli allenatori di entrambe le squadre sono forti. Ho conosciuto e lavorato con Ancelotti che ha un'esperienza enorme e sarà un valore aggiunto per la sua squadra».



Il difensore francese, ancora alle prese con qualche problema fisico, è stato accostato anche al Napoli nelle ultime settimane, possibile pedina da raggiungere nel prossimo mercato. «Non posso parlare della squadra, Koscielny sarà pronto per la partita ma non sono l'allenatore. È difficile dire quale squadra è favorita. Sarà una partita delicata, l'Arsenal ha qualche giocatore più forte ma il Napoli ha Koulibaly. Il futuro è ancora tutto da scrivere, Koscielny ha ancora un anno di contratto».

