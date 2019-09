Koulibaly, debito coi napoletani: «E con Manolas cresceremo»

Il sorriso di Kalidou Koulibaly, finalmente decisivo contro il Liverpool. «Abbiamo giocato una partita complicata, il Liverpool veniva da cinque vittorie di fila e noi siamo stati bravi a sfruttare le nostre qualità» ha detto il difensore a Sky. «Con Manolas dobbiamo ancora migliorare e crescere insieme, sono tornato tardi dalle vacanze e sto facendo di tutto per recuperare. Abbiamo preso troppi gol fin qui, stiamo lavorando per migliorare questa cosa».



Un suporto incredibile per lui dagli spalti. «Io cerco di dare sempre il 200% a questi tifosi, vorrei ripagarli del grande amore che mi danno. Gli interventi decisivi che faccio sono per loro, voglio portare il Napoli più in alto possibile. Le loro ovazioni mi fanno piacere, ma devo restare concentrato in campo».



