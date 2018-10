Napoli, Koulibaly lascia il Senegal per problemi muscolari

di Roberto Ventre

Dopo Sebastiano Luperto, anche Kalidou Koulibaly rientrerà dalla Nazionale. Il difensore azzurro non parteciperà agli impegni con il Senegal per un affaticamento muscolare. Farà rientro a Castel Volturno e non potrà prednere pare al match contro il Sudan, partita di qualificazione per la coppa d'Africa. Il senegalese è stato l'unico sempre impiegato da Ancelotti dal primo minuto: per l'ammonizione subita contro il Sassuolo è entrato in diffida e anche alla luce di quest'infortunio potrebbe saltare la prossima partita contro l'Udinese.

