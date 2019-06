Koulibaly accolto in Francia da 100 bambini con la sua maglia

Una bellissima sopresa per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, di rientro in Francia prima della partenza per la Coppa d'Africa, è stato accolto da oltre 100 bambini che indossavano la sua maglia numero 26. Kalidou li ha ringarziati commosso con un bellissimo post sui social.





Heureux et fier de l'affection de mon quartier! Merci les gars, merci Kellermann: une surprise... excitante ❤️



Felice e orgoglioso per l’affetto del mio quartiere! Grazie ragazzi, grazie Kellermann 💙



Happy and proud of all the love from my neighborhood ❤️#asckellermann 🙏🏿 pic.twitter.com/zyrpCCnOtK