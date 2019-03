Koulibaly allontana il mercato e pensa alla Roma: «Forza Napoli»

È tornato in gruppo per ultimo, protagonista con la sua nazionale prima di far rientro a Napoli. Ma ora per primo vorrebbe scendere in campo domani contro la Roma, in una gara che gli azzurri non vogliono sbagliare dopo la sosta di una settimana. Kalidou Koulibaly è al centro di mille voci di mercato nelle ultime settimane, su di lui il Real Madrid così come tanti grandi club europei, ma Ancelotti se lo tiene stretto.



«Allenamento, forza Napoli sempre» ha scritto ieri il difensore azzurro ai tifosi direttamente dai suoi canali social, condividendo con i fan napoletani attimi del suo allenamento a Castel volturno. Tanta la preoccupazione di perderlo nella tifoseria azzurra, ma Kalidou richiama all'attenzione immediata: domani c'è la Roma e non bisogna pensare al mercato, per un'ultima parte di stagione tutta da vivere.



