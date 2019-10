Koulibaly allontana il mercato: «Penso al Napoli e allo scudetto»

«L’obiettivo per quest’anno resta lo stesso, battere la squadra più forte e provare a vincere lo scudetto». Kalidou Koulibaly non cambia idea, e non dovrebbe farlo nemmeno il suo Napoli. «È difficile, la nostra stagione non è cominciata benissimo e dobbiamo dare di più per riavvicinarci rapidamente al primo posto», ha detto il difensore senegalese dal ritiro della nazionale. «In Champions vogliamo qualificarci quanto prima possibile, abbiamo fatto una bella gara con il Liverpool, peccato per il pari di Genk, ma dobbiamo restare positivi e ricordare che ogni partita sarà una battaglia».



Le voci di mercato non infastidiscono il miglior difensore dell'ultima Serie A. «Io voglio aiutare la mia squadra a vincere qualcosa. Alle voci di mercato sono ormai abituato, spesso viene fuori qualcuno dicendo che vado via da Napoli, ma non ci penso e resto concentrato sui miei obiettivi con la maglia del Napoli. Il calcio è sempre stato il mio sogno, oggi mi ritengo una persona fortunata, devo pensare solo a questo».



«Il popolo senegalese merita un titolo e noi speriamo di vincerlo presto. Faremo di tutto per la nostra nazionale, dobbiamo mostrare tutte le nostre qualità. Ci dispiace aver perso l’ultima finale di Coppa d’Africa ma non ci arrendiamo», ha concluso Kalidou.





















