Napoli, Koulibaly cancella i cori: «Mercato? Voglio vincere qui»

Nuova intervista per Kalidou Koulibaly, il centrale azzurro che parla ai microfoni di Canal + Football. «Ho sentito bene i cori durante la partita con l’Inter, mi hanno fatto perdere il controllo», ha confessato il difensore. «Non avrei dovuto comportarmi così, sono certo che non capiterà più. Se dovesse verificarsi nuovamente una situazione del genere, resterei calmo e ne parlerei direttamente con l’arbitro, sono un calciatore professionista e non posso permettermi una cattiva reazione».



«I primi che mi hanno fatto ragionare sulla questione sono stati i miei compagni Mertens e Ghoulam. Penso che i miei compagni avrebbero anche lasciato il campo e sarebbero pronti a farlo in futuro», ha continuato Koulibaly. «È un orgoglio per me essere stato scelto tra i migliori calciatori africani del mondo, mi spinge a fare ancora meglio. Ho scelto di giocare per il Senegal, ne parlai con la mia famiglia e loro ora sono orgogliosi e si emozionano ogni volta che rappresento il mio Paese in giro per il mondo», ha detto il difensore ripensando agli interessamenti della nazionale francese.



Poi il mercato. «Valgo 100 milioni di euro? Sono molti soldi. Voglio vincere titoli qui con il Napoli», ha messo in chiaro. «Fa piacere che molti club siano interessati a me. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma per me ora è fondamentale concentrarmi sul Napoli e sui prossimi sei mesi della stagione».







