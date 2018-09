Koulibaly cuore d'oro: il difensore invita «Gennarino» a Castel Volturno

«Koulibaly, mi fai una promessa? Devi segnare un gol come quello fatto alla Juve lo scorso anno». Questa la richiesta di Gennaro, piccolo paziente di nove anni affetto sin dalla nascita da una malattia rara che gli colpisce spina dorsale ed arti causandogli problemi motori. Costretto a numerose operazioni, «Gennarino» occupa le sue giornate in ospedale anche seguendo le partite del Napoli di cui è tifoso.



Qualche tempo fa, l'idea di un video messaggio per Kalidou Koulibaly, tra i calciatori preferiti del piccolo paziente e leader della squadra oggi di Carlo Ancelotti. Il messaggio è arrivato dritto al centrale franco-senegalese, non nuovo a queste situazioni, che ha risposto subito: «Mi spiace non aver segnato contro la Fiorentina, ma spero di poterlo fare contro un'altra squadra», le parole di Kalidou che ha poi invitato il piccolo tifoso a Castel Volturno una volta ristabilitosi. Inevitabili i ringraziamenti di Gennarino, che dalla stanza di ospedale ha potuto gridare un forte «Grazie! Forza Napoli».







© RIPRODUZIONE RISERVATA