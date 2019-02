Koulibaly cuore di Napoli: «Voglio essere al top del mondo»

Tra i protagonisti della stagione napoletana, Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Non so se sono uno dei più forti difensori al mondo, provo sempre a dare il meglio di me e a crescere. Da quando sono arrivato qua a Napoli è sempre stato il mio obiettivo crescere con questa squadra», ha detto il centrale azzurro. «Sto facendo bene e devo continuare così, ho tanti stimoli qui che mi danno la voglia di andare avanti».



La prossima sarà comunque un'estate caldissima per lui e per il mercato del Napoli. «L'interesse delle big fa piacere, ma sono concentrato su quello che c'è da fare in campo», ha continuato il difensore azzurro. «Voglio dimostrare di essere al livello dei migliori, spero di farlo vedere in futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA