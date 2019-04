Koulibaly festeggia il suo Metz: «Complimenti per la promozione»

Due stagioni di formazione in Ligue 2 prima di passare al Genk ed intraprendere la lunga strada che l'avrebbe poi portato a Napoli e tra i primi difensori al mondo. Kalidou Koulibaly non ha mai negato le differenze incontrate in Francia nei primi anni di carriera, così come la crescita che le stagioni con la maglia del Metz hanno saputo regalargli.



«Complimenti al Metz, buon ritorno in Ligue 1. Forza granata» il messaggio del difensore azzurro che ha festeggiato sui social la promozione in massima serie francese della sua ex società. Kalidou ha giocato in granata dal 2010 al 2012 collezionando 42 presenze con anche un gol.



Bravo le FC Metz! Bon retour en Ligue 1 ⚽️ Forza grenat 💪🏾 https://t.co/9r8KKIPBSt — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) 27 de abril de 2019

