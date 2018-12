Il Giudice Sportivo ha deciso, due giornate di squalifica per Kalidou Koulibaly così come per Lorenzo Insigne, sfortunati protagonisti al contrario di Inter-Napoli. Il club azzurro, però, dopo aver appreso la decisione, non starà a guardare. «Faremo il ricorso per le giornate date ad Insigne, così come per la sanzione comminata a Koulibaly», le parole di Mattia Grassani, legale della società di Aurelio De Laurentiis.



Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Grassani spiega i motivi della scelta. «Il regolamento dice quello che ha detto il procuratore federale Pecoraro, la partita andava interrotta ed i presupposti c’erano tutti già nel primo tempo. Quindi, il regolamento è stato in parte disapplicato», ha chiarito Grassani. «Non possiamo non dire che la partita è stata falsata dall’atmosfera, che aveva portato Koulibaly a chiedere l’intervento dell’arbitro. Si sentivano questi ululati ma l’arbitro non ha ritenuto opportuno interrompere la gara, probabilmente un segnale forte nel primo tempo avrebbe ammonito gli spettatori e dissuaso gli imbecilli a proseguire in questo tipo di comportamento, non si sarebbe arrivati al gesto di Koulibaly. La giornata di ieri ma minato la credibilità di tutto il campionato, dando poi un’immagine pessima, gli stadi non possono più essere considerati luoghi dove la gente va a divertirsi».



Ma è davvero possibile pensare ad un Napoli che abbandoni il campo se dovesse verificarsi di nuovo una situazione simile? «Quando ho sentito le parole di Ancelotti che prospettavano anche questa soluzione, mi sono quasi commosso», ha continuato Grassani. «Bisogna pensare con cura all'abbandono del campo perché bisogna essere tutti d'accordo, altrimenti il rischio è di perdere la partita 3-0 a tavolino».

