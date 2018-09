Koulibaly, la Samp rovina la festa del rinnovo: «Ma sapremo reagire»

di Delia Paciello

Non fa festa Koulibaly dopo il rinnovo, e insieme ai suoi compagni a testa bassa esce dal Marassi incassando la prima sconfitta stagionale. «Speravo di poter festeggiare la gioia del mio rinnovo con una vittoria. Purtroppo è andata male», commenta il difensore sul web subito dopo il match. Mai come questa volta il gigante buono non è bastato a fare la differenza contro l’attacco avversario. E piovono le critiche sui suoi profili social, tanti i tifosi che si lamentano delle prestazioni del gruppo.



Sei gol in tre partite che fanno tanto riflettere sulla solidità della difesa azzurra e che probabilmente sottolineano un problema sul quale lavorare. Una cosa non nuova al Napoli: anche negli scorsi anni in alcune fasi sono emerse le difficoltà del reparto arretrato colmate in qualche modo da Sarri col gioco di gruppo e con la forza del centrocampo. E ora tocca anche ad Ancelotti perfezionare e migliorare la tendenza: ogni affondo dell’avversario si tramuta statisticamente in rete. Ma è ancora troppo presto per parlare, siamo appena alla terza partita e non bisogna certo fare di una gara un dramma: c’è ancora tanto tempo per dimostrare. La pausa capita a pennello per rimettere a posto i pensieri dopo la sconfitta, poi si tornerà in campo al San Paolo contro la Fiorentina con una nuova grinta e sicuramente con tanta voglia di migliorare.



«Uniti, attraverso il duro lavoro, sapremo reagire», continua ad affermare Kalidou. I suoi festeggiamenti sono solo rimandati. La strada è lunga e il suo matrimonio con il Napoli riserverà certamente tante gioie e soddisfazioni. Ancelotti e la società credono in lui tanto da volerlo blindare con una maxi clausola da 200 milioni e K2 non è uno che delude: ha dimostrato già tante volte di saper reagire e ora è già pronto a una nuova sfida. «Siamo appena all'inizio di un anno intenso, ricco di impegni, passione ed emozioni…», lo sottolinea anche la Ssc Napoli dai suoi profili social.





