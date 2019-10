Napoli, Koulibaly alla stampa belga: «Match complicato, noi insoddisfatti»

«Non sono contento dopo questa partita, volevamo prendere tutti e tre i punti, anche se sapevamo che questo match non sarebbe stato scontato». Kalidou Koulibaly non ci sta, lo 0-0 del Napoli in Belgio ha rallentato la corsa europea di una squadra che doveva fare di più. «Il Genk aveva perso la prima partita del girone, ma sapevamo che la squadra era molto forte. Il pareggio non è una brutta cosa anche se avremo dovuto fare di più».



Ai microfoni dei belgi di Walfoot.be, il centrale difensivo azzurro ha raccontato anche il ritorno nella città che l'ha ospitato per due anni. «Mi ha fatto sentire bene vedere l’amore che mi hanno mostrato i fan di Genk», ha detto. «È un club a cui sono molto affezionato e a cui sono sempre molto vicino, voglio ringraziare i fan per l’ovazione, mi ha davvero commosso».

