Koulibaly innamorato di Napoli: «E quella volta con Maradona...»

Dalla voglia di mollare tutto alla ribalta europea. La carriera di Kalidou Koulibaly potrebbe essere già scritta in un libro, ma il difensore del Napoli sa bene che il meglio deve ancora venire. «Il trasferimento in Italia mi ha fatto crescere, un difensore in Serie A può imparare tanto. Il mercato? Se mi seguono in tante vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro», le parole del franco-senegalese.



Il suo cuore, alla fine, è finito proprio in Africa. «Avevo già detto si al Senegal quando Deschamps avrebbe voluto chiamarmi. Forse non lo sapeva neanche, ma quando pensò a me pensai che fosse uno scherzo», ha continuato il difensore ai microfoni di Orange in patria. «Maradona mi fece felice quando disse di me che avrei potuto giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Gli mandai una mia maglia, lui mi ringraziò. La dimostrazione che nella vita è tutto possibile».

